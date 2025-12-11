Театрална академия на Института Чехов се провежда в Бургас
Обучението се води от утвърдените преподаватели Владимир Байчер и Вячеслав Ширяев и представя практическите принципи на "Метода на Михаил Чехов" и "Системата на Константин Станиславски".
ММЦ-Бургас предоставя необходимата база и подходящите условия, които подпомагат ефективното протичане на обучението, чиято програма включва лекции, упражнения и работа върху изграждането на сценичен образ.
Специален акцент е съвместната подготовка на постановка по "Дама пика" на Александър Пушкин. Участниците ще имат възможност да приложат наученото в реален творчески процес, а готовият спектакъл ще бъде поставен пред публика след края му.
Театралната академия утвърждава Бургас като значим център за култура и образование и създава пространство за развитие на следващото поколение творци в сценичните изкуства.
