В Младежкия международен център (ММЦ-Бургас) се провежда Академия за актьорско майсторство и режисура на Института Чехов (Chekhov Institute) - интензивна тридневна програма, насочена към млади професионалисти и студенти в областта на сценичните изкуства.Обучението се води от утвърдените преподаватели Владимир Байчер и Вячеслав Ширяев и представя практическите принципи на "Метода на Михаил Чехов" и "Системата на Константин Станиславски".ММЦ-Бургас предоставя необходимата база и подходящите условия, които подпомагат ефективното протичане на обучението, чиято програма включва лекции, упражнения и работа върху изграждането на сценичен образ.Специален акцент е съвместната подготовка на постановка по "Дама пика" на Александър Пушкин. Участниците ще имат възможност да приложат наученото в реален творчески процес, а готовият спектакъл ще бъде поставен пред публика след края му.Театралната академия утвърждава Бургас като значим център за култура и образование и създава пространство за развитие на следващото поколение творци в сценичните изкуства.