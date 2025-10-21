ЗАРЕЖДАНЕ...
Тече конкурс за проект, който да облагороди парк "Капката" в Поморие
©
Предложения се приемат до 1 март 2026 г., а на 31 март жури ще избере трите най-добри варианта.
След това до края на април същата година ще се проведе онлайн гласуване, а на 6 май ще бъде обявен победителят.
Осигурен е награден фонд. Първа награда е 10 000 лв., втора награда 6000 лв., а трета - 3000 лв.
Журито ще включва представители на Община Поморие, представители на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите, както и ландшафтни експерти.
Критериите за оценка се базират на креативност, функционалност, екологичност и съобразеност с градоустройствените условия.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Важно! Започва ремонтът на път I-9 в платното от кв. "Сарафово" к...
17:40 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.