Община Поморие обяви конкурс за идеен проект за облагородяване на парк "Капката“, видя Burgas24.bg.

Предложения се приемат до 1 март 2026 г., а на 31 март жури ще избере трите най-добри варианта.

След това до края на април същата година ще се проведе онлайн гласуване, а на 6 май ще бъде обявен победителят.

Осигурен е награден фонд. Първа награда е 10 000 лв., втора награда 6000 лв., а трета - 3000 лв.

Журито ще включва представители на Община Поморие, представители на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите, както и ландшафтни експерти.

Критериите за оценка се базират на креативност, функционалност, екологичност и съобразеност с градоустройствените условия.