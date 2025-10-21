Община Поморие обяви конкурс за идеен проект за облагородяване на парк "Капката“, видяПредложения се приемат до 1 март 2026 г., а на 31 март жури ще избере трите най-добри варианта.След това до края на април същата година ще се проведе онлайн гласуване, а на 6 май ще бъде обявен победителят.Осигурен е награден фонд. Първа награда е 10 000 лв., втора награда 6000 лв., а трета - 3000 лв.Журито ще включва представители на Община Поморие, представители на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите, както и ландшафтни експерти.Критериите за оценка се базират на креативност, функционалност, екологичност и съобразеност с градоустройствените условия.