|Teen Boom Fest’25 представя нова 20-метрова "Зона за безопасност на пътя" в Бургас
Посетителите ще преживеят :
Симулация на катастрофа – в автомобил с реални размери младите ще могат да усетят какво е да претърпиш инцидент, но в контролирана и напълно безопасна среда под наблюдението на специалисти.
Челен удар и липса на колан – чрез специални симулатори всеки ще разбере какво се случва с пътниците, ако пренебрегнат предпазния колан.
Реакция в критична ситуация – уникална симулация ще провери способността за бързи и адекватни решения, когато всяка секунда е решаваща за живота.
Младежи и родители ще изпитат ефекта от алкохол с концентрация от 0,8 до 1,5 промила с Алко очила – дезориентация, забавени реакции, изкривено зрение и намалена бдителност.
Инициативата има за цел да се даде шанс на младите шофьори и пътници не само да чуят за рисковете, но и да ги усетят, за да развият отговорност и самоконтрол, които могат да спасят човешки животи. Практическите уроци, които зоната ще предложи, са безценни – защото никой учебник и никое предупреждение не могат да се сравнят с личното преживяване.
Специализираната зона се реализира в партньорство с Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Общинския съвет по наркотични вещества към Община Бургас. Особено емоционален е и фактът, че тази година Teen Boom Fest си партнира с Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта“, основана в памет на Ани и Явор – двама млади, чийто живот беше трагично прекъснат на 8 май 2023 г. при пресичане на пешеходна пътека.
Мотото на кампанията е:
"Шофирай със сърце и разум – защото не си сам на пътя“.
Teen Boom Fest’25 е място за забавление, но и сцена, на която младите хора показват, че могат не само да се веселят, но и да променят света около себе си.
Събитието се организира от Община Бургас в партньорство с Prime Dynamics Ltd, Парти агенция "Кригея" и др.
