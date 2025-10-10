Вчера около 15:20 ч. на бул. "Захари Стоянов“ срещу дом №4 служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес“, с бургаска регистрация, управляван от 44-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - канабис, амфетамин и метамфетамин.Водачът е задържан със заповед за задържане, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.