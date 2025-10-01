© Burgas24.bg Сирени огласиха Бургас точно в 11 часа днес. Не всички обаче успяха да разтълкуват какво гласят съобщенията по време на теста. Burgas24.bg ви пита: Успяхте ли да разберете какво точно се казва в гласовите съобщения?



Припомняме, че днес се проведе техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и на системата за мобилно известяване BG-ALERT.



По време на проверката бяха задействани сирени и гласови оповестители. Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност.



Проверката се осъществи на територията на градовете: Бургас, София Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ "Козлодуй“.



