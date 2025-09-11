Тежка авария остави без вода Каблешково и Ахелой, куп проблеми за ВиК в Бургаско

© Няколко локации в Бургаско ще бъдат без вода днес, видя Burgas24.bg.



Спиране на услугата ще има в района на ж.к. "Зорница", до Окръжна болница, както и на 2.5-ти км, до магазин "Хюндай".



Вода няма да има и в кв. "Черно море", ул. "Д. Благоев" 3.



До отстраняване на аварията ще бъде ограничено водоподаването в района на ул. "Р. Кехайов" и ул. "Яна Лъскова" в Айтос.



До 17:00 ч. няма да има вода на ул. "Средна гора" в Българово, както и в село Константиново.



Ремонтни дейности ще се извършват съответно до 17:00 ч. в село Крумово Градище, до 13:00 ч. в село Глумче и до 12:00 ч. на карнобатската улица "Велека".



До отстраняване на авария вода няма да има в Ахелой и Каблешково.



По подобна причина е ограничена услугата и в части от средецкото село Загорци.



Авария е спряла водоподаването и в село Бродилово.