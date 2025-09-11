ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Тежка авария остави без вода Каблешково и Ахелой, куп проблеми за ВиК в Бургаско
Спиране на услугата ще има в района на ж.к. "Зорница", до Окръжна болница, както и на 2.5-ти км, до магазин "Хюндай".
Вода няма да има и в кв. "Черно море", ул. "Д. Благоев" 3.
До отстраняване на аварията ще бъде ограничено водоподаването в района на ул. "Р. Кехайов" и ул. "Яна Лъскова" в Айтос.
До 17:00 ч. няма да има вода на ул. "Средна гора" в Българово, както и в село Константиново.
Ремонтни дейности ще се извършват съответно до 17:00 ч. в село Крумово Градище, до 13:00 ч. в село Глумче и до 12:00 ч. на карнобатската улица "Велека".
До отстраняване на авария вода няма да има в Ахелой и Каблешково.
По подобна причина е ограничена услугата и в части от средецкото село Загорци.
Авария е спряла водоподаването и в село Бродилово.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Български фермерски пазар гостува на "Здравей, Здраве" в Бургас!
09:00 / 11.09.2025
Доставката на техника за детската болница в Бургас върви по графи...
08:27 / 11.09.2025
Бургас приема научна конференция на педиатри от цялата страна
12:45 / 10.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Настроението в Бургас е лятно и забавленията продължават
11:01 / 10.09.2025
Родители на недоносено полско бебе Хеленка трогнаха лекарите в УМ...
10:11 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета