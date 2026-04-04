Катастрофа между два автомобила е станала на пътя Бургас-Малко Търново, на отбивката за плаж "Перла" до Приморско, съобщиха от полицията.

Около 13:00 часа на водачката на едната кола ѝ е прилошало, което води до навлизане в лентата за отсрещно движение. Там тя се блъска челно в друг автомобил.

Пострадали са трима души, откарани са в болница:

"Били са контактни при пристигане на екипите на полицията и бърза помощ", уточни говорителят на ОДМВР-Бургас Цветелина Рандева.

Движението в района не е ограничено, но е затруднено.

Движението по път II-99 Бургас - Малко Търново в района на Приморско се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.