Тежка катастрофа затвори част от магистрала "Тракия": Два автомобила са в канавката

Тежка катастрофа затвори част от магистрала "Тракия". Това съобщават пътуващи по аутобана.



От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че пътният инцидент е възникнал в района на 297 км. Временно движението в участъка в посока София е преустановено. Обходният маршрут е по пътя III-795 - Карнобат - път I-6 Лозенец - път I-7- Зимница - п.в. "Зимница" - АМ "Тракия".



В социалните мрежи се появиха видеа от катастрофата. От кадрите става ясно, че в канавката има обърнати два автомобила.



На място вече са пристигнали екипи на полицията. От "Фокус" потърсихме пресцентъра на МВР за повече подробности, но оттам съобщиха, че не е постъпвала информация за случая.