работникът, пострадал при тежката трудова злополука в Бургас, не е бил оборудван с нужните предпазни средства, научи Burgas24.bg.
Същевременно инспекцията по труда вече е започнала проверка по случая, за да се изяснят причините за инцидента и да стане ясно дали има нарушения на ЗБУТ.
Втори ден лекарите се борят за живота на 36-годишния мъж, като състоянието му все още не е стабилно.
Междувременно от фирмата, за която е работил, отказва коментар относно инцидента.
Тежко пострадалият след падане в Бургас работник е бил без предпазни средства
