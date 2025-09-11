ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"
Движението за кратко бе осъществявано в изпреварващата лента и бе регулира от "Пътна полиция". Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
FQAS 2025 събра водещи учени в областта на изкуствения интелект в...
11:50 / 11.09.2025
Бургаските музеи с вход свободен за ученици на 15 септември
10:33 / 11.09.2025
Тежка авария остави без вода Каблешково и Ахелой, куп проблеми за...
10:23 / 11.09.2025
Български фермерски пазар гостува на "Здравей, Здраве" в Бургас!
09:00 / 11.09.2025
Доставката на техника за детската болница в Бургас върви по графи...
08:27 / 11.09.2025
Бургас приема научна конференция на педиатри от цялата страна
12:45 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета