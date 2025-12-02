Много места в Бургаско остават без вода днес. Поради авария се спира водоподаването от 08:30 ч. до 17:00 ч. на ул. "Г. Кондолов“. Подмяна на уличен водопровод ще се извършва за същия период в село Черни връх.Поради авария от 09:30 ч. до приключването ѝ днес ще бъде спряно водоподаването в к.к. "Слънчев бряг – Запад“, кварталите "Стадиона“ и "Фрегата“.Поради авария е спряно водоподаването от 09:00 ч. до отстраняване на повредата на ул. "Йордан Йовков“ в Поморие, както и в Ахелой – местността "Реката“.