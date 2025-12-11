На няколко места в Бургаско днес ще бъде спряно водоподаването по различни причини, показа проверка наАвария е ограничила услугата в района на ул. "Дебелт", както и в района на магазин "Джъмбо". По същата причина вода няма още на ул. "Босна" в ж.к. "Меден рудник".От 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в ж. к. "Меден рудник"на улилците "Петрова нива", "Петко войвода", "Въстаническа", "Люлин", "Тракиец", както и в бл. 122 заради строително-монтажни работи.Съответно до 14:00 и 17:00 ч. поради авария вода няма да има в каменовските села Черни Връх и Свобода.Проблеми има още в айтоските село Сърнево и Черково.Заради авария до приключване на ремонтите без вода е и созополското село Габър.