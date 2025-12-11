Тези места в Бургаско остават без вода днес
Авария е ограничила услугата в района на ул. "Дебелт", както и в района на магазин "Джъмбо". По същата причина вода няма още на ул. "Босна" в ж.к. "Меден рудник".
От 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в ж. к. "Меден рудник"
на улилците "Петрова нива", "Петко войвода", "Въстаническа", "Люлин", "Тракиец", както и в бл. 122 заради строително-монтажни работи.
Съответно до 14:00 и 17:00 ч. поради авария вода няма да има в каменовските села Черни Връх и Свобода.
Проблеми има още в айтоските село Сърнево и Черково.
Заради авария до приключване на ремонтите без вода е и созополското село Габър.
