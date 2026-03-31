Вчера около 19:40 ч. на ул. "Ал. Г. Коджакафалията“ в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Пежо 106“, управляван от 37-годишен мъж от руенското село Добромир. Полицаите установили, че той шофира след употреба на алкохол с концентрация 4,46 промила.Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ. Задържан е със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.