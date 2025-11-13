Вчера около 13.:15 ч. в района на бензиностанция "ЛУКОЙЛ“ - на изхода на Бургас в посока София, служители от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Мазда 5“, управляван от 52-годишен бургазлия. Дрегерът показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 3,29 промила.Водачът е дал кръвна проба за химически анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобила е иззет. По случая е образувано бързо производство.