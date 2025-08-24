Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг

© Току-що през Paradise Beach между Свети Влас и Слънчев бряг премина торнадо, което разхвърля и начупи вещи на плажуващите. Това пише очевидец във Фейсбук.



Според първоначалната информация няма пострадали хора.



След като стихията е отминала, двойка с падълборд е събрала всички надуваеми предмети, изхвърлени в морето, и ги върнала на плажуващите.



