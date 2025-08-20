ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това безумие на пътя Бургас – Созопол потресе мрежата
Кадрите са заснети в отсечката между Черноморец и Созопол. "Видимо непълнолетни лица! Правенето на добър кантар няма да спаси животи, ако нещо се обърка!“, гласи текстът под клипчето.
Под публикацията заваляха стотици коментари, осъждащи действията на младите водачи.
