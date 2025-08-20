© Видео с младежи на мотори с рисково поведение на пътя, публикува потребител в социалните мрежи, видя Burgas24.bg.



Кадрите са заснети в отсечката между Черноморец и Созопол. "Видимо непълнолетни лица! Правенето на добър кантар няма да спаси животи, ако нещо се обърка!“, гласи текстът под клипчето.



Под публикацията заваляха стотици коментари, осъждащи действията на младите водачи.



