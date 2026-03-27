През март ОУ "П. Р. Славейков“ - Буrгас премина през планова цялостна инспекция за оценяване качеството на образованието, извършена от Национален инспекторат по образованието към Министерство на образованието и науката. Резултатите от официалния доклад категорично утвърждават водещата позиция на училището в национален мащаб.Инспекцията обхвана ключови направления в дейността на институцията – управление, образователен процес и институционална среда. И в трите области ОУ "П. Р. Славейков“ получи най-високата възможна оценка, което го нарежда сред елита на българските училища по качество на образование, ефективност на управлението и съвременна учебна среда.Постигнатият резултат е признание за последователната политика на училищното ръководство, насочена към устойчиво развитие, въвеждане на иновативни образователни практики и създаване на подкрепяща и мотивираща среда за учениците. В основата на този успех стои и високият професионализъм на педагогическия екип, който съчетава опит, модерни методи на преподаване и индивидуален подход към всяко дете.Съществен принос за отличната оценка има и активното участие на училищната общност. Учениците на ОУ "П. Р. Славейков“ демонстрират високи академични резултати, ангажираност и стремеж към развитие, а родителите са доказан партньор в образователния процес, включвайки се активно в анкетирането и срещите с инспектиращия екип."Тази оценка е резултат от общите усилия на цялата училищна общност – ученици, учители и родители. Тя ни мотивира да продължим да надграждаме постигнатото и да утвърждаваме още по-високи стандарти в образованието“, коментира директирър г-жа Жечева.Със своята над 114-годишна история ОУ "П. Р. Славейков“ е символ на устойчивост и традиции в българското образование. Днес училището успешно съчетава утвърдени ценности с модерни образователни подходи, дигитализация и иновации, като създава условия за развитие на ключови умения у учениците и подготовката им за предизвикателствата на съвременния свят.Получената най-висока оценка от Националния инспекторат по образованието е силен знак за доверието в бъдещето на училището като средище на знание, развитие и успех.