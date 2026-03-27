Това бургаско училище е с най-висока оценка от Националния инспекторат по образованието
©
Инспекцията обхвана ключови направления в дейността на институцията – управление, образователен процес и институционална среда. И в трите области ОУ "П. Р. Славейков“ получи най-високата възможна оценка, което го нарежда сред елита на българските училища по качество на образование, ефективност на управлението и съвременна учебна среда.
Постигнатият резултат е признание за последователната политика на училищното ръководство, насочена към устойчиво развитие, въвеждане на иновативни образователни практики и създаване на подкрепяща и мотивираща среда за учениците. В основата на този успех стои и високият професионализъм на педагогическия екип, който съчетава опит, модерни методи на преподаване и индивидуален подход към всяко дете.
Съществен принос за отличната оценка има и активното участие на училищната общност. Учениците на ОУ "П. Р. Славейков“ демонстрират високи академични резултати, ангажираност и стремеж към развитие, а родителите са доказан партньор в образователния процес, включвайки се активно в анкетирането и срещите с инспектиращия екип.
"Тази оценка е резултат от общите усилия на цялата училищна общност – ученици, учители и родители. Тя ни мотивира да продължим да надграждаме постигнатото и да утвърждаваме още по-високи стандарти в образованието“, коментира директирър г-жа Жечева.
Със своята над 114-годишна история ОУ "П. Р. Славейков“ е символ на устойчивост и традиции в българското образование. Днес училището успешно съчетава утвърдени ценности с модерни образователни подходи, дигитализация и иновации, като създава условия за развитие на ключови умения у учениците и подготовката им за предизвикателствата на съвременния свят.
Получената най-висока оценка от Националния инспекторат по образованието е силен знак за доверието в бъдещето на училището като средище на знание, развитие и успех.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.