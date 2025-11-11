Това ли е новото място за снимки в Бургас?
©
Буквите са с височина 2 метра, като всяка тежи около 80 килограма. Те са подредени върху стабилен постамент с тегло близо 600 килограма, който осигурява безопасност и устойчивост при различни атмосферни условия.
Инсталацията ще остане временно на площад "Атанас Сиреков“ до края на зимните празници. След този период Община Бургас ще разгледа възможности за нейното трайно разполагане на подходящо място в града.
Надписът ще бъде осветен атрактивно през тъмната част на денонощието и ще създава ново усещане за уют и празнична атмосфера в тази част на Бургас.
Още по темата
Още от категорията
/
Учени от Бургас ще работят за повишаване на осведомеността и спешното реагиране при земетресения в района на Черно море
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.