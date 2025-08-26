ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това място скоро няма да изглежда така
Община Бургас е готова да изгради около 200 паркоместа и така частично да реши проблема с паркирането в ж.к. "Възраждане“.
Местната администрация започна работа по проекта още в началото на годината, когато Общинският съвет одобри промени в Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на булеварда.
Към момента теренът е в изключително неугледно състояние. Навремето в тази част на булеварда имаше десетки автосервизи. След като те бяха премахнати, терените останаха пустеещи. Те са обрасли с трева, осеяни с множество дупки и остатъци от фундаментите на разрушените сервизи.
