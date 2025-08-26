Това място скоро няма да изглежда така

© Общинският съвет даде зелена светлина за закупуването на терени на Национална компания "Железопътна инфраструктура“ и на "БДЖ Товарни превози“, на които да бъдат изградени места за паркиране на ул. "Мария Луиза. Предложението на кмета на Бургас Димитър Николов бе прието единодушно, предаде репортер на Burgas24.bg.



Община Бургас е готова да изгради около 200 паркоместа и така частично да реши проблема с паркирането в ж.к. "Възраждане“.



Местната администрация започна работа по проекта още в началото на годината, когато Общинският съвет одобри промени в Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на булеварда.



Към момента теренът е в изключително неугледно състояние. Навремето в тази част на булеварда имаше десетки автосервизи. След като те бяха премахнати, терените останаха пустеещи. Те са обрасли с трева, осеяни с множество дупки и остатъци от фундаментите на разрушените сервизи.