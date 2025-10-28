Големият български актьор Руси Чанев вече е "Почтен гражданин на Бургас", реши Общинският съвет в града, предаде репортер наПредложението бе прието с 46 гласа "За".С подобни звания бяха удостоени още друг актьор от морския град - Димитър Рачков, доц. Димо Колибаров и доц. Николай Ралев.Посмъртно признанието "Почтен гражданин на Бургас" получиха още композиторът проф. Иво Керемедчиев и писателят Алек Попов.