Това са новите почетни граждани на Бургас
Предложението бе прието с 46 гласа "За".
С подобни звания бяха удостоени още друг актьор от морския град - Димитър Рачков, доц. Димо Колибаров и доц. Николай Ралев.
Посмъртно признанието "Почтен гражданин на Бургас" получиха още композиторът проф. Иво Керемедчиев и писателят Алек Попов.
