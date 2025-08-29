ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това са победителите в Републиканския турнир по стрелба в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев
В отборното класиране в "Мъже" победител е отборът на ОДМВР Пазарджик, а в категорията "Жени отборно" - ГДНП София. В шампионата, открит официално през вчерашния ден, участваха общо 105 служители на МВР и държавни служители от други ведомства.
"Познавах и двамата загинали полицаи - достойни, дисциплинирани и изключително мотивирани мъже, отдали живота си в защита на сигурността и спокойствието на гражданите. Тяхната съдба бе тежка, но и величава. Те загинаха там, където най-много се изпитва смисълът на полицейската клетва – в защита на живота и спокойствието на хората. В онзи съдбовен миг те не се поколебаха, не отстъпиха, не мислеха за себе си – мислеха за дълга, за отговорността, за хората, които разчитаха на тях!", каза при откриването на турнира старши комисар Владимир Маринов - директор на ОДМВР Бургас.
Спечелилите турнира получиха наградите си на нарочна церемония лично от ст. комисар Маринов.
