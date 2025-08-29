Новини
Това са победителите в Републиканския турнир по стрелба в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев
Автор: Екип Burgas24.bg 17:16
©
виж галерията
Ивайло Вичков и Велина Гайдарова от Зонално жандармерийско управление - София са първенците в категориите "Мъже" и "Жени“ – индивидуално, в приключилия Републикански турнир по стрелба, посветен на паметта на двамата полицейски служители Атанас Градев и Йордан Илиев.

В отборното класиране в "Мъже" победител е отборът на ОДМВР Пазарджик, а в категорията "Жени отборно" - ГДНП София. В шампионата, открит официално през вчерашния ден, участваха общо 105 служители на МВР и държавни служители от други ведомства.

"Познавах и двамата загинали полицаи - достойни, дисциплинирани и изключително мотивирани мъже, отдали живота си в защита на сигурността и спокойствието на гражданите. Тяхната съдба бе тежка, но и величава. Те загинаха там, където най-много се изпитва смисълът на полицейската клетва – в защита на живота и спокойствието на хората. В онзи съдбовен миг те не се поколебаха, не отстъпиха, не мислеха за себе си – мислеха за дълга, за отговорността, за хората, които разчитаха на тях!", каза при откриването на турнира старши комисар Владимир Маринов - директор на ОДМВР Бургас.

Спечелилите турнира получиха наградите си на нарочна церемония лично от ст. комисар Маринов.








