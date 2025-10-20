ЗАРЕЖДАНЕ...
Това са победителите в Ученическите игри по шах
©
Отборите играха всеки срещу всеки, за да определят крайното класиране. Първенството премина при добра организация под ръководството на съдии от бургаската съдийска колегия по шах.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
1. - 4. клас
І място – СУ "Епископ Константин Преславски“
ІІ място – СУ "Константин Петканов“
ІІІ място – ОУ "Георги Бенковски“
5. - 7. клас
І място – ОУ "Братя Миладинови“
ІІ място – ПМГ "Акад. Никола Обрешков“
ІІІ място – ОУ "Георги Бенковски“
8. – 10. клас
І място – ПМГ "Акад. Никола Обрешков“
ІІ място – СУ "Епископ Константин Преславски“
ІІІ място – ПГСАГ "Кольо Фичето“
11. – 12. клас, юноши
І място – ПГКПИ
ІІ място – ПГМЕЕ
ІІІ място – АЕГ "Гео Милев“
Още от категорията
/
Ректорът на Бургаския държавен университет влезе в Управителния съвет на новосъздадена асоциация
18.10
Старата поща протече
16.10
Проф. Стоянович: Бургас – един от най-добре управляваните градове, но с отрицателен естествен прираст
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Бургас разбиха молдовска схема за трафик на мигранти и наркотиц...
10:29 / 18.10.2025
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка кат...
09:55 / 18.10.2025
В Бургаско: Още трима шофьори съжалиха за постъпката си
17:33 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.