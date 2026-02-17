Вчера около 13:30 ч. в района на бл. 118 в ж.к. "Братя Миладинови“ товарен автомобил "Пежо Експерт“, управляван от 69-годишен бургазлия, при движение на заден ход блъснал пресичащата пътното платно 81-годишна пешеходка от Бургас. Жената е получила мозъчно сътресение. Тя е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас.