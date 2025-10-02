ЗАРЕЖДАНЕ...
|Този човек подлуди "Горно Езерово"
На 18 септември е откраднал от помещение, разположено на ул. "Перла“ в квартал високоговорител, два микрофона, музикално устройство – миксер, лаптоп и дарения в размер на около 100 лева. Цялата му плячка е на обща стойност около 1 600 лева. Същия ден задигнал и три високоговорителя - всичко на обща стойност 2 130 лв./ - отнетите вещи са намерени и иззети
Два дни по-късно е нанесъл щети по електропреносната система и входната врата на частен дом, разположен на ул. "Албена“ в квартала, където е приготвил за кражба вещи на обща стойност 400 лв.
На 22 септември е откраднал телефон на стойност 500 лева от частен дом, разположен на ул. "Минзухар“. Още два дни по-късно от стопански двор, разположен на ул. "Боровец“ е откраднал чувал с изрязани медни кабели, пет душ батерии, разклонител с дължина 50 м - всичко на обща стойност 600 лв.
Два удара е направил на 29 септември - откраднал е от частен дом, разположен на ул. "Минзухар“ тонколона, перфоратор и други инструменти и вещи на обща стойност 2 000 лв. А от автосервиз е задигнал кабели на обща стойност 1 200 лв.
Във вторник бургазлията е откраднал музикален миксер на стойност 800 лева от частен дом, разположен на ул. "Бреза“.
Задържаният е направил пълни самопризнания по случаите. С прокурорско постановление той е задържан под стража за срок до 72 часа.
