Този велосипед е във 2 РУ – Бургас и очаква собственикът му да си го вземе

ОДМВР – Бургас издирва собственикът на велосипеда от снимката. Той е иззет от полицейски служители след извършена кражба.



"В случай, че гражданин си го разпознае, може да получи обратно велосипеда си срещу представяне на документ за собственост/ документ да осъществената покупка - продажба/ във Второ РУ - Бургас“, призовават от бургаската полиция.