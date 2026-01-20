Сподели close
"TravelX 2026: Новото лице на туризма" ще се проведе на 13 февруари 2026 г. в Inter Expo Center – София, по време на международното туристическо изложение "Ваканция & СПА“. Събитието се организира от URBO Studio, Digital4 и Inter Expo Center и се утвърждава като една от най-предпочитаните професионални платформи за туристическия сектор в България.

TravelX не е традиционна конференция, а работещ бизнес и експертен формат, насочен към хората, които взимат решения, от които зависи бъдещето на сектора – туристически бизнеси, общини, културни организации, инвеститори и технологични компании. Основният фокус е върху реални решения на наболели проблеми, приложими модели и успешни практики, и устойчиво развитие на дестинации и преживявания.

Един от лекторите и част от панела за събитията ще бъде зам.-кметът по спорт и туризъм на Община Бургас Манол Тодоров. Морският град ще участва и по традиция в международното туристическо изложение "Ваканция & СПА“ с атрактивен щанд. 

Туризмът като екосистема, а не като отделен продукт

TravelX 2026 разглежда туризма като цялостна екосистема, в която се преплитат културно наследство, гастрономия, събития, атракции, настаняване, технологии, маркетинг и продажби, и финансиране. Темите са подбрани така, че да отговарят на реалните предизвикателства пред сектора – преминаване от количествен към качествен модел, удължаване на сезона, добавена стойност за дестинациите, влияение на събития и икономически ефект за общини, и устойчиво управление на културни обекти.

В рамките на еднодневната програма ще бъдат дискутирани ключови направления като: 

•    технологии и AI в туризма и събитията

•    културно наследство като устойчив туристически актив

•    кулинарен и винен туризъм като стратегическо позициониране

•    преживявания и атракции от ново поколение

•    фестивали и събития като икономически и туристически двигател

•    алтернативни модели за настаняване

Силна програма и подбрани лектори с реален опит

Програмата на TravelX 2026 е изградена около панелни дискусии с ясно дефиниран фокус, в които участват представители на бизнеса, общини, културни институции и иновативни компании. Общото между тях е практическият опит и работата "на терен“, а не теоретични концепции.

Сред потвърдените участници са експерти и лидери в областта на хотелските технологии, културния туризъм, гастрономията, събитийния мениджмънт, experience design-а и софтуерни компании, които споделят работещи модели и конкретни примери от България и региона.

Продължение на успешен формат

Първото издание на TravelX през 2025 г. беше оценено от участниците като една от най-полезните и практично ориентирани туристически конференции в страната. Форматът се отличи с ясна концепция, силна аудитория и реални възможности за партньорства и последващи проекти.

През 2026 г. TravelX надгражда този успех с още по-силна програма, разширен тематичен обхват и фокус върху приложимостта и дългосрочния ефект. 

Билети и участие 

По време на TravelX 2026 участниците ще имат възможност да посетят и международното изложение "Ваканция & СПА“, което се провежда паралелно в Inter Expo Center. Специално създаденият Premium билет осигурява достъп и до двете събития.

Повече информация и билети са налични на официалния сайт на събитието.