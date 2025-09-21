ЗАРЕЖДАНЕ...
|Третите от първия ден на Рали "Дряново" с драматичен старт днес
Те спукаха гума в Скоростен етап 3 Килифарево, с което изгубиха позиция и вече са четвърти, но все още са лидери в RC4, преследвани от другия екипаж на отбора Любен Каменов и Валентин Будинов (Peugeot 208 Rally4, RC4) с разлика от 2 секунди.
Днешният втори ден от рали "Дряново" включва 4 състезателни манша: Скоростен етап Килифарево 1 и 2 с дължина 9.75км и в следобедните часове Скоростен етап Дряново 1 и 2 с дължина 14.2км.
