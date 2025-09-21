Третите от първия ден на Рали "Дряново" с драматичен старт днес

© TG Photography Третите във временното генерално класиране на рали "Дряново" Кирил Тодоров и Георги Аврамов (Opel Corsa Rally4, RC4) (на снимката) започнаха днешния втори ден от надпреварата по драматичен начин.



Те спукаха гума в Скоростен етап 3 Килифарево, с което изгубиха позиция и вече са четвърти, но все още са лидери в RC4, преследвани от другия екипаж на отбора Любен Каменов и Валентин Будинов (Peugeot 208 Rally4, RC4) с разлика от 2 секунди.



Днешният втори ден от рали "Дряново" включва 4 състезателни манша: Скоростен етап Килифарево 1 и 2 с дължина 9.75км и в следобедните часове Скоростен етап Дряново 1 и 2 с дължина 14.2км.