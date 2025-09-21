Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Третите от първия ден на Рали "Дряново" с драматичен старт днес
Автор: Георги Куситасев 12:43Коментари (0)100
© TG Photography
Третите във временното генерално класиране на рали "Дряново" Кирил Тодоров и Георги Аврамов (Opel Corsa Rally4, RC4) (на снимката) започнаха днешния втори ден от надпреварата по драматичен начин. 

Те спукаха гума в Скоростен етап 3 Килифарево, с което изгубиха позиция и вече са четвърти, но все още са лидери в RC4, преследвани от другия екипаж на отбора Любен Каменов и Валентин Будинов (Peugeot 208 Rally4, RC4) с разлика от 2 секунди. 

Днешният втори ден от рали "Дряново" включва 4 състезателни манша: Скоростен етап Килифарево 1 и 2 с дължина 9.75км и в следобедните часове Скоростен етап Дряново 1 и 2 с дължина 14.2км.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
В Бургас се провежда фестивал на електромобилността
13:34 / 20.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Какво остави българинът по морето след края на сезона?
09:02 / 20.09.2025
Повече плажове у нас останаха без спасители
09:04 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бул. "Мария Луиза"
12:15 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Цялото движение от потеглянето на АТВ-то до самия удар е не повече от 10-15 секунди 
10:57 / 19.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: