Третото издание на "Егаси феста" превзема Бургас

© Третото издание на хип-хоп фестивала "Егаси феста“ ще се проведе на сцена на Морска гара в Бургас по-късно днес.



Събитието ще събере водещи имена от родната сцена и ще постави акцент върху социална кауза – борбата срещу насилието над жени и деца.



В програмата са включени "Гумени глави", Спенс, 100 Кила, "Лошите", Kingsize, Ф.О и Пеева, Конса и много други.



Началото е от 18:00 ч. с диджей сет.



Организаторите обещават публиката да чуе няколко премиерни изпълнения, колаборации на живо и сетове с участието на музиканти и танцьори.



Събитието ще подкрепи кампанията "Рада казва НЕ“ – инициатива срещу насилието, основано на пола, организирана от "Зонта България" в партньорство с Националното бюро за правна помощ и с подкрепата на Български фонд за жените и Европейския съюз. Символът ѝ – куклата Рада, ще бъде поставена в зоната на фестивала. Тя съдържа QR код към мобилната апликация "Помогни ми“. Приложението предоставя достъп до безплатна правна помощ за жени, станали жертва на насилие.