Бургас отново ще се превърне в сцена за младия музикален талант. През май градът ще бъде домакин на третото издание на Младежкия музикален фестивал "СОЛиСиМи“ – събитие, което събира на една сцена млади солисти, изявени музиканти и новата българска музика.Организиран от Фондация "Солинария“, фестивалът вече се утвърди като едно от значимите събития в културния календар на Бургас. "СОЛиСиМи“ е единственият фестивал в България, който дава възможност на млади класически музиканти от националните училища по изкуства да излязат на сцената заедно с утвърдени изпълнители и оркестри.Програмата на фестивала през 2026 година включва три концертни вечери, всяка със собствена музикална концепция.Откриващият концерт ще представи световна класика и съвременна българска музика, включително премиери на произведения от композиторите Петя Тончева и Борислава Танева. На сцената ще излязат Камерен оркестър Хасково под диригентството на Цанислав Петков, заедно със солисти от националните училища по изкуства.На 8 май публиката ще има възможност да се наслади на рецитал на Олга Дойкова (цигулка) и Филип Илиев (пиано). В програмата са включени произведения от изтъкнатите български композитори Пенка Кунева и Георги Арнаудов, които ще прозвучат в премиерни изпълнения.Фестивалът ще завърши с концерт, посветен на световната и българската филмова музика. В него ще участват солисти, симфоничен оркестър и камерни състави на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“, под диригентството на Петя Тончева. Програмата ще представи емблематични филмови теми, които ще превърнат финала на фестивала в истински музикален спектакъл.Със своята програма "СОЛиСиМи“ продължава мисията си да подкрепя младите музикални таланти и да създава пространство за среща между традицията на класическата музика и новите творчески идеи.III МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ "СОЛиСиМи“07-09 май 2026Зала "Тончо Русев“, Културен дом НХК Бургас7 май | EUphoniaСветовна класика и съвременна българска музикаПремиери на произведения от Петя Тончева и Борислава ТаневаКамерен оркестър Хасково и солисти от националните училища по изкустваДиригент: Цанислав Петков8 май | Резонанс от струни и клавишиРецитал на Олга Дойкова – цигулка и Филип Илиев – пианоПланинка Карагьозова - пианоПремиери на произведения от Пенка Кунева и Георги Арнаудов9 май | "Филм без име“Световна и българска филмова музикаСолисти, симфоничен оркестър и камерни съставина НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“Диригент: Петя Тончева