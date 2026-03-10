Третото издание на СОЛИСИМИ предстои през май с впечатляваща програма
Организиран от Фондация "Солинария“, фестивалът вече се утвърди като едно от значимите събития в културния календар на Бургас. "СОЛиСиМи“ е единственият фестивал в България, който дава възможност на млади класически музиканти от националните училища по изкуства да излязат на сцената заедно с утвърдени изпълнители и оркестри.
Програмата на фестивала през 2026 година включва три концертни вечери, всяка със собствена музикална концепция.
Откриващият концерт ще представи световна класика и съвременна българска музика, включително премиери на произведения от композиторите Петя Тончева и Борислава Танева. На сцената ще излязат Камерен оркестър Хасково под диригентството на Цанислав Петков, заедно със солисти от националните училища по изкуства.
На 8 май публиката ще има възможност да се наслади на рецитал на Олга Дойкова (цигулка) и Филип Илиев (пиано). В програмата са включени произведения от изтъкнатите български композитори Пенка Кунева и Георги Арнаудов, които ще прозвучат в премиерни изпълнения.
Фестивалът ще завърши с концерт, посветен на световната и българската филмова музика. В него ще участват солисти, симфоничен оркестър и камерни състави на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“, под диригентството на Петя Тончева. Програмата ще представи емблематични филмови теми, които ще превърнат финала на фестивала в истински музикален спектакъл.
Със своята програма "СОЛиСиМи“ продължава мисията си да подкрепя младите музикални таланти и да създава пространство за среща между традицията на класическата музика и новите творчески идеи.
III МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ "СОЛиСиМи“
07-09 май 2026
Зала "Тончо Русев“, Културен дом НХК Бургас
7 май | EUphonia
Световна класика и съвременна българска музика
Премиери на произведения от Петя Тончева и Борислава Танева
Камерен оркестър Хасково и солисти от националните училища по изкуства
Диригент: Цанислав Петков
8 май | Резонанс от струни и клавиши
Рецитал на Олга Дойкова – цигулка и Филип Илиев – пиано
Планинка Карагьозова - пиано
Премиери на произведения от Пенка Кунева и Георги Арнаудов
9 май | "Филм без име“
Световна и българска филмова музика
Солисти, симфоничен оркестър и камерни състави
на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“
Диригент: Петя Тончева
