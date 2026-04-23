Община Бургас инициира процедури за избор нови директори на три от лечебните заведения в града - Комплексния онкологичен център, Центъра за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков“ и Белодробната болница, показа проверка на Burgas24.bg.

Докладните записки са внесени от кмета Димитър Николов и са наложителни предвид това, че договорите на сегашните шефове изтичат през тази година.

Ако документите бъдат приети на следвщото заседание на ОбС - Бургас, ще бъде проведен конкурс.

За да участват в него, кандидатите трябва да представят нужните документи, управленческа програма за следващите пет години, а след това да преминат през изслушване, на което да защитят визията си за управление на лечебното заведение.

Част от изисванията са висше образование, задължителна квалификация по здравен мениджмънт, а също така и пет години професионален стаж с управленчески опит.

Няма да бъдат допускани кандидатури, които са в конфликт на интереси.

Управленските програми на кандидатите трябва да са съоразени с профила и текущото състояние на здравното заведение.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани от комисии, от които част ще са общински съветници, представители на администрацията, здравните институции и съсловните организации.

Срокът за кандидатстване е 30 дни от публикуването на обявите.