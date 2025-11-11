Три държави обединяват усилия за устойчиво енергийно и климатично бъдеще в Черноморския регион
Финалната конференция по проекта се проведе в сградата на Областна администрация Бургас и събра партньорите - Община Узункюпрю (Турция), водещ партньор, Агенция за регионално развитие АНАТОЛИКИ (Солун, Гърция), Асоциация Биомрежа (Варна, България) и Областна администрация Бургас.
Ключов акцент в събитието беше подписването на Меморандум за сътрудничество между партньорите и две целеви общини - Каламария (Гърция) и Бяла (България). Документът очертава дългосрочна рамка за партньорство, включваща участие в европейски инициативи, обмен на добри практики и продължаване на подкрепата за устойчиви политики в областта на енергетиката и климата.
Събитието е посветено на резултатите от съвместната работа по разработването на решения за адаптация към климатичните промени и подобряване на енергийната устойчивост в Черноморския регион. Проектът STEP2CleanPlan цели изграждане на капацитет на институциите за устойчиво планиране, както и разработване на пилотни действия, които демонстрират реални стъпки за смекчаване на последиците от климатичните промени.
Партньорите споделиха своя опит, постигнатите резултати и примери за успешни местни инициативи, които могат да послужат като модел и за други региони.
"STEP2CleanPlan доказа, че ефективните решения за климата се постигат чрез обединение, когато знанията и опитът се срещнат отвъд националните граници“, споделиха участници в заключителната среща. Събитието в Бургас се превърна в символ на общата ангажираност на партньорите към изграждането на по-зелен, енергийно ефективен и устойчив Черноморски регион.
Настоящата публикация е изготвена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021–2027 г. Съдържанието ѝ е отговорност единствено на Областна администрация Бургас и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
