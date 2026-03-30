Три инцидента с пияни шофьори са станали в Бургаско в рамките на няколко часа, съобщиха от ОДМВР – Бургас заВ събота около 20:00 ч. в близост до читалището в село Садово 42-годишен мъж от селото допуснал пътен инцидент с материални щети, шофирайки собствения си лек автомобил "Пежо 407“ след употреба на алкохол с концентрация 1,73 промила.На следващия ден около 13:55 ч. служители от сектор "Пътна полиция“ към ОДМВР – Бургас, обслужващи самостоятелен пътен инцидент с материални щети, възникнал на пътя Камено – Свобода – ЛУКОЙЛ Нефтохим, с лек автомобил "БМВ“, управляван от 60-годишен бургазлия, констатирали, че той шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,63 промила.Около 14:45 ч. в района на кръстовището между магазините "Кауфланд“ и "Лидл“ в к-с "Изгрев“ е настъпил пътен инцидент с материални щети между два автомобила. При тестване на двамата водачи е установено, че единият от тях – 42-годишен бургазлия, управляващ лек автомобил "Тойота Авенсис“, шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,82 промила.