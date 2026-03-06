От 10:30 часа утре за три месеца се затваря ул. "Любен Каравелов“ в участъка между ул. "Св. Патриарх Евтимий“ и ул. "Уилям Гладстон“, съобщиха от Община Бургас.Причината е ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка след подмяна на ВиК мрежата.Спазвайте временната организация за движение, която ще бъде въведена и използвайте обходни маршрути, призовават от Общината.