Трима пияни шофьори са заловили полицаите в Бургас през вчерашния ден. Около 01:40 ч. в руенското село Череша за проверка е спрян лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 25-годишен мъж от селото. Полевият тест показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 2,31 промила. Оказал е да даде кръвна проба за химичен анализ.Около 10:10 ч. служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 62-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,25 промила. И този водач отказал да даде кръв за химичен анализ.Малко след 12:45 ч. служители от Районно управление - Айтос спрели за проверка лек автомобил "Мицубиши Колт“, управляван от 60-годишен мъж от айтоското село Зетьово. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,76 промила.