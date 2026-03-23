В петък около 10:20 ч. по пътя Бургас – Варна, срещу склад "Алексфиш“, служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил "Ситроен Берлинго“, управляван от 47-годишен мъж. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,93 промила.Около 23:40 ч. същия ден в село Росен служители от Районно управление – Созопол спрели за проверка лек автомобил "Порше“ с пловдивска регистрация, управляван от 30-годишен мъж от Варна. Полицаите установили, че шофира след употреба на кокаин.В събота около 09:30 ч. на пътя Бургас – Средец, в района на база "Щрабаг“, служители от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас извършили проверка на лек автомобил "Пежо 407“, управляван от 42-годишен мъж. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,56 промила.