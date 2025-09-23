ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Трима шофьори изгоряха в Бургаско
Вчера около 01:30 ч. в руенското село Люляково за проверка е спрян "Опел Вектра“, управляван от 64-годишен мъж от село Череша. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1,23 промила.
Около 07:00 ч. вчера Малко Търново е спрян за проверка товарен автомобил "Форд Транзит“, управляван от 33-годишен мъж. Дрегерът е показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1,72 промила.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Продължава пръскането срещу комари в Бургас
15:29 / 23.09.2025
За 62-ри път Бургаският държавен университет отвори врати за свои...
13:20 / 23.09.2025
Ремонти спират водата на няколко централни бургаски улици днес
10:39 / 23.09.2025
Блъснаха дете на велосипед в "Сарафово"
10:04 / 23.09.2025
На 18 години е позната на полицията, но това не й попречи да я ар...
10:09 / 23.09.2025
Нови инциденти с тротинетки в Бургаско, пострада непълнолетен
09:51 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета