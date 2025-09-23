Трима шофьори изгоряха в Бургаско

© Burgas24.bg Още трима пияни или дрогирани шофьори заловиха полицаи в Бургаско през последните дни. В събота около 18:30 ч. в Айтос за проверка е спрян лек автомобил "Ауди А 3“, управляван от 26-годишен мъж от село Драганово. Тестът му показал, че шофира след употреба на канабис. Водачът е отказал да даде кръв и урина за химичен анализ.



Вчера около 01:30 ч. в руенското село Люляково за проверка е спрян "Опел Вектра“, управляван от 64-годишен мъж от село Череша. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1,23 промила.



Около 07:00 ч. вчера Малко Търново е спрян за проверка товарен автомобил "Форд Транзит“, управляван от 33-годишен мъж. Дрегерът е показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1,72 промила.