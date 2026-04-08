Двама души - жена на 21 години и 3-седмичното ѝ бебе, пострадаха при верижна катастрофа на пътя София - Карнобат - Айтос, научи Burgas24.bg.
72-годишен мъж от село Крумово градище не спазва дистанция и блъска отзад автомобил Опел, който пък застига и удря кола със софийска регистрация, шофиран от 50-годишна жена.
От катастрофата са пострадали пътуващите на задната седалка в Опела - 21-годишната жена от село Екзарх Антимово и триседмичното ѝ бебе.
И двамата са прегледани в УМБАЛ – Бургас и освободени за домашно лечение.
