На 24 март по цял свят се отбелязва Световният ден за борба с туберкулозата – важен повод да се обърне внимание на едно от инфекциозните заболявания, които продължават да засягат и най-малките. Детският пулмолог д-р Жени Стоичкова предупреждава, че туберкулозата не е изчезнала и остава сериозен здравен проблем сред децата в България.По думите ѝ, въпреки спад в заболеваемостта спрямо предишни десетилетия, ежегодно се регистрират случаи на туберкулоза при деца от 0 до 17 години. Само за последните две години регистрираните случаи сред тази възрастова група са се увеличили, показвайки, че рискът не е отминал.Децата са особено уязвими, защото имунитетът им все още се развива и често инфекцията се предава от възрастни в семейното обкръжение. Най-висок риск имат децата, които са в продължителен контакт с болни от активна белодробна туберкулоза, както и новородените и малките деца под 5 години, при които тежките форми на заболяването могат да бъдат живото застрашаващи.Според експерта, диагностиката при децата е по-сложна отколкото при възрастните, тъй като малките често не могат да отделят храчки за микробиологично изследване. Затова се използват кожен туберкулинов тест (Манту) и IGRA кръвни тестове, а рентгеновото изследване остава важна част от диагностичния процес.Превенцията, подчертава д-р Стоичкова, започва с ваксинацията с БЦЖ в първите дни след раждането. Въпреки че ваксината не предотвратява напълно заразяването, тя значително намалява риска от тежки форми на болестта при малките деца. Ранното разпознаване на симптоми – продължителна кашлица, загуба на апетит, нощно изпотяване, ниска температура или необяснима умора – е ключово за навременна медицинска оценка и лечение."Моето послание към родителите по повод 24 март е за осведоменост, а не паника. Не пренебрегвайте задължителните ваксинации и бъдете внимателни към продължителни и необичайни симптоми у детето си. Туберкулозата се лекува успешно при ранна диагноза и правилно лечение“, призовава детският пулмолог.