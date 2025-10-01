Търси се новият Мистър Бургас

© Бургас отново ще бъде в центъра на светския живот. След впечатляващия успех на дебютното издание, "Мистър Бургас" се завръща за втори път и обещава да бъде още по-стилно, мащабно и вълнуващо събитие.



Организаторите вече обявиха старта на кастинга за "Мистър Бургас 2025". Всички млади и уверени мъже, които мечтаят за сцена, прожектори и нови възможности, могат да подадат своята кандидатура чрез официалната страница на конкурса във Facebook – "Мистър Бургас".



Първото издание на "Мистър Бургас" се превърна в стартова площадка за редица нови лица в света на модата и шоубизнеса. Много от участниците и финалистите в конкурса вече са лица на брандове и компании, участват са в модни ревюта и рекламни кампании, доказвайки, че конкурсът е не само титла, но и реална възможност за развитие.



Второто издание ще събере най-атрактивните и харизматични мъже на Бургас, за да избере новия носител на титлата "Мистър Бургас 2025" – лице на стил, увереност и модерна визия.