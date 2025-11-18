Сподели close
Предстои обявяване на конкурс за избор на управител на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия“. Това става ясно от докладна записка на кмета на Бургас Димитър Николов.

Строителството на Детската болница започна в началото на януари 2024 г. Към момента то е на финалния етап. В началото на декември предстои провеждане на приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на сградата. Въвежда се в експлоатация доставеното оборудване и се монтира обзавеждането на лечебното заведение.

Едновременно с това стартира активен процес на набиране на необходимия медицински и немедицински персонал на лечебното заведение. До края на годината трябва да бъде осигурен в пълнота екип на болницата, за да бъде спазен графика за реализиране на проекта за създаването на Детската болница. В края на 2025 г. ще бъдат подадени документи за получаване на разрешително за дейност на лечебното заведение.

 