Димитър Николов.
Строителството на Детската болница започна в началото на януари 2024 г. Към момента то е на финалния етап. В началото на декември предстои провеждане на приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на сградата. Въвежда се в експлоатация доставеното оборудване и се монтира обзавеждането на лечебното заведение.
Едновременно с това стартира активен процес на набиране на необходимия медицински и немедицински персонал на лечебното заведение. До края на годината трябва да бъде осигурен в пълнота екип на болницата, за да бъде спазен графика за реализиране на проекта за създаването на Детската болница. В края на 2025 г. ще бъдат подадени документи за получаване на разрешително за дейност на лечебното заведение.
Търси се шеф на детската болница в Бургас
Още по темата
Бургас получи подкрепа за проекта за интегрирана детска здравна грижа в Стара Загора, Казанлък и Нова Загора
19.04
Президентът за детската болница в Бургас: Очаквам държавата да подкрепи тази благородна инициатива
27.11
Още от категорията
