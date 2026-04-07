Първото издание на форума "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ ще се проведе в Културен дом на Нефтохимика на 08 април от 16:30 до 20:00 часа. Форумът е част от националната кампания за кариерна активация на младежи до 29 години, ученици и студенти, съобщиха от Община Бургас.

Организатор е Агенция за корпоративно развитие "ОМНИ Хюмън Девелопмънт“, със съдействието на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Община Бургас.

Целта на форума е да вдъхнови младежите да открият своята професия и да се срещнат с ключови работодатели от региона. Компаниите се представят по сектори, заедно с обучителни институции, за да се очертае пълната картина на възможностите за професионално развитие в Бургас.

Събитието е насочено към ученици и техните родители, студенти и младежи до 29 г.

От общо 142 официални професии са масово познати само 30, което води до загуба на таланти и бъдещите експерти, поради липса на информираност. Форумът "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия" предоставя възможността бизнесът, образованието, институциите, младежите и техните родители да се срещнат лице в лице, за да обсъдят възможностите и предизвикателствата за професионално развитие в района на Бургас.

Икономиката се променя светкавично бързо, нуждите на хората, бизнеса и образованието също.