Търсят кандидати за "Син флаг" за новия сезон
Наградата е сред най-разпознаваемите в световния туризъм и отличава плажове, марини и туристически съдове, които поддържат високи стандарти за чистота, безопасност и устойчиво управление. Отличието се присъжда след строга оценка по критерии, свързани с качеството на водите, екологичната информация, безопасността и услугите на плажа или пристанището.
Програмата се управлява от международната Фондация за екологично образование, а у нас се представлява от Българско движение "Син флаг".
България участва в инициативата вече 30 години.
Крайният срок за кандидатстване е 20 януари 2026 г. След национална селекция предложенията ще бъдат разгледани от международно жури в датската столица Копенхаген.
