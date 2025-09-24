ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тържествена церемония откри филиала на НАТФИЗ в Бургас
Откриването се състоя на откритата сцена в Културен дом НХК в присъствието на официални гости – кметът Димитър Николов, ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев, областният управител Владимир Крумов, председателя на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев, зам.-кметът "Култура и Вероизповедания" Диана Саватева, депутатът Любен Дилов, директорът на Драматичния театър "Адриана Будевска" Иля Пепеланов,проф. Севдалина Турманова зам.-ректор на БДУ"Проф. д-р Асен Златаров", представители на Общинския съвет и културната общност.
Специален гост на церемонията бе и известният български актьор, родом от Бургас- Руси Чанев.
Водосвет отслужи Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Той благослови светлото начинание да има нов образователен център в Бургас и подари икона на Св. Йоан.
"Следвайте мечтите си, ние сме до вас, за да ви подкрепим", отправи призив към първите студенти на Академията кметът Димитър Николов, чийто инициатива е разкриването на филиала. "Щастлив е градът, когато има възможност да създава условия да се развиват млади таланти“, каза в своето приветствие градоначалникът.
"Не забравяйте, че вие вече сте първи. Вие сте началото, вие сте основата. Какъв престиж има НАТФИЗ оттук насетне в този град ще се мисли и говори и заради вас. Имате тази висока и отговорна мисия. Нека бъдем на висота и да защитим името на Академията.“, заяви в приветственото си слово ректорът проф. Мирослав Дачев.
Първият випуск на филиала започва обучението си в специалност "Актьорство за драматичен театър“ с ръководител проф. д-р Пенко Господинов. Преподавателският екип беше официално представен на сцената-гл. ас. Тея Сугарева, ас. Дамян Тенев, доц. Лора Мутишева, гл. ас. Надежда Панайотова, проф. д-р Велимир Велев с ас. Ивайло Димитров, Елица Костадинова, Милена Добрева, Петя Иванова и доц. Александър Манджуков, а празничната вечер продължи с концерт на възпитаничката на НАТФИЗ Волена Апостолова.
Създаването на филиала е резултат от сътрудничеството между НАТФИЗ и Община Бургас. Проектът получи положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, а Министерският съвет официализира решението си с постановление от 2 юли 2025 г.
Филиалът в Бургас е първата стъпка към децентрализация на висшето образование в сферата на сценичните и екранните изкуства. Освен "Актьорство за драматичен театър“, в него ще се предлагат и специалности като "Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“, "Публична реч“, "Анимация“, "Мениджмънт в екранните изкуства“ и "Анимационна режисура“.
Откриването бележи не само разширяване на дейността на Академията, но и утвърждава Бургас като значим културен, образователен и творчески център с амбиция за бъдещо развитие на европейско ниво.
