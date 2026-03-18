Труп на жена е открит тази сутрин на плажа в Поморие, научи Burgas24.bg.

Удавилата се жена е 57-годишна софиянка. По първоначални данни няма следи от насилие и се предполага, че става въпрос за самоубийство.