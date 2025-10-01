ЗАРЕЖДАНЕ...
|УМБАЛ Бургас: Зачестяват усложненията след ушни инфекции при деца
Приетите деца са на възраст между 5 и 11 години, като при само едно от тях усложнението е вследствие на остро състояние. При останалите причината е неглижиран хроничен отит.
Много родители се тревожат, че морската вода или басейнът са виновни за ушните проблеми. Лекарите обаче са категорични: къпането не е причина за мастоидит. "Рискове има само ако тъпанчето е спукано и водата навлезе в средното ухо. По-често плуването предизвиква възпаление на външния слухов канал – неприятно, но далеч по-безобидно“, посочва д-р Григорова.
Тя съветва родителите да не подценяват ушните инфекции и да бъдат внимателни, ако детето се оплаква от болка и секрет от ухото, повишена температура и отпадналост.
Ако инфекцията се открие в ранен стадий, е възможно лечение с антибиотици у дома, но задължително под редовно лекарско наблюдение. При вече развит мастоидит е необходима хоспитализация и специализирана терапия.
