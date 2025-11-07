УМБАЛ Бургас дава шанс на 15 лекари да станат специалисти
Конкурсът е отворен за всички с придобита квалификация "магистър по медицина". Позициите обхващат различни специалности: анестезиология и интензивно лечение, хирургия, неврохирургия, акушерство и гинекология, образна диагностика, нервни болести, ендокринология, гастроентерология, обща и клинична патология.
"Очакваме млади хора с желание за развитие, които да станат част от нашия екип и да натрупат ценен практически опит под ръководството на колегите. В региона няма друго лечебно заведение, което да предлага такова разнообразие от медицински казуси и толкова сериозен поток от пациенти" коментира изпълнителният директор на УМБАЛ Бургас проф. д-р Владимир Гончев, д.м.
УМБАЛ Бургас обявява конкурси за специализанти два пъти в годината, съобразено с датите на завършващите медицинските университети. В последните години след конкурсите почти не остават свободни бройки. Кандидатите са предимно лекари от други университетски градове, с отличен успех, които споделят, че трудно намират възможност за специализация там. Впоследствие те остават да работят в УМБАЛ Бургас и вече лекарският състав на болницата е значително подмладен. Единици са свободните места за лекари, а общият им брой е 205 души.
Желаещите да участват в конкурса за специализанти могат да подадат документи в деловодството на болницата до 24 ноември т.г. Пълна информация за конкурсите може да бъде намерена на сайта на болницата.
