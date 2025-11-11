УМБАЛ Бургас е финансово стабилна, планира инвестиции в апаратура и ремонти
"Вече проведох срещи с част от вас и съобразих желанията и посоката, в която искате да развивате отделенията си. Ще се постараем да удовлетворим всичко, което поискахте, включително и увеличението на възнагражденията", каза проф. Гончев.
Планира се в следващия договор, който болницата ще подпише с НЗОК, да бъдат заложени повече клинични пътеки и високоспециализирани дейности.
В момента средното възнаграждение в УМБАЛ Бургас за медицинските специалисти е около 4000 лева – ниво, съизмеримо с това в останалите областни болници. Новият изпълнителен директор подчерта, че кадровата стабилност е сред силните страни на болницата и постоянно се назначават нови медицински специалисти.
Сред основните приоритети на ръководството са модернизацията на лечебната база, обновяването на диагностичната техника и повишаването на квалификацията на медицинските специалисти. В тази връзка се планира закупуване на втори ангиограф за Клиниката по съдова хирургия, както и ремонти за подобряване на битовите условия в отделенията.
УМБАЛ Бургас развива активна учебна дейност и е стратегически партньор на Държавния университет "Проф. д-р Асен Златаров", където се обучават бъдещи лекари и здравни специалисти.
Проф. Гончев подчерта значението на научната и образователна мисия на лечебното заведение, която допринася за подготовката на ново поколение медицински кадри и призова младите лекари да бъдат по-активни в академичното си развитие.
Три държави обединяват усилия за устойчиво енергийно и климатично бъдеще в Черноморския регион
