Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
УМБАЛ-Бургас и голяма част от жилищен квартал ще са без вода утре
Автор: Николай Парашкевов 10:43Коментари (0)127
©
Няколко аварии по водопреносната мрежа отстраняват екипи на ВиК, видя "Фокус".

Вода няма в ж.к. "Славейков" бл.56 вх.1, както и на ул."Индустриална" 1. Авария със спиране на водоподаването в района има в ж.к, "Изгрев" до бл. 28. Проблем има и в село Брястовец, на ул. "17".

До 16:00 ч. днес заради строително-монтажни работи ще бъде прекъсната във Високата зона на ж.к. "Братя Миладинови".

Своевременно от ВиК подчертатват, че утре, 10 септември, от 8:00 до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на блокове 1,2,49,57,61,40,33,34,35,37,38,42,43,44, Спортна зала "Бойчо Брънзов" и УМБАЛ Бургас в ж.к. "Зорница", отново заради строително-монтажни работи.

Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Закопчаха самонастанил се с цяла палитра наркотици в "Меден рудни...
08:52 / 09.09.2025
Украинец посегна да удари полицай и свърши в ареста
08:47 / 09.09.2025
Бурното море взе още три жертви
08:42 / 09.09.2025
Бургас отново ще е домакин на турнир по пожароприложен спорт
08:30 / 09.09.2025
Зрелище на пристанището в Бургас
05:00 / 09.09.2025
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
17:37 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Грипна епидемия обхвана страната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: