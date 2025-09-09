ЗАРЕЖДАНЕ...
|УМБАЛ-Бургас и голяма част от жилищен квартал ще са без вода утре
Вода няма в ж.к. "Славейков" бл.56 вх.1, както и на ул."Индустриална" 1. Авария със спиране на водоподаването в района има в ж.к, "Изгрев" до бл. 28. Проблем има и в село Брястовец, на ул. "17".
До 16:00 ч. днес заради строително-монтажни работи ще бъде прекъсната във Високата зона на ж.к. "Братя Миладинови".
Своевременно от ВиК подчертатват, че утре, 10 септември, от 8:00 до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на блокове 1,2,49,57,61,40,33,34,35,37,38,42,43,44, Спортна зала "Бойчо Брънзов" и УМБАЛ Бургас в ж.к. "Зорница", отново заради строително-монтажни работи.
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
