УМБАЛ Бургас кани пораснали недоносени бебета за модели в календар
©
"Традиционно в този календар събираме най-тежките си пациенти. Показваме на цялото общество на какво е способна медицинската наука, съчетана с желанието и борбата за живот на тези малки герои и доверието на техните родители. Помним всяко от децата в нашите календари и за нас няма по-голяма награда от това да ги гледаме как растат", каза д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас.
Ако вашето дете е едно от тези чудеса на живота и искате то да бъде модел в календара, попълнете тази регистрационна форма и екипът на Отделението ще се свърже с вас за допълнителна информация. Важно условие е детето да е родено преждевременно и да е било пациент именно на УМБАЛ Бургас.
https://forms.gle/oGnP1ceACiya9y1s6.
Крайният срок за регистрация е 15 ноември.
Подготовката за календара е част от събитията, с които Отделението по неонатология ще отбележи Световния ден на недоносените деца – 17 ноември. На този ден Отделението ще отвори вратите си за всички – пораснали пациенти, бъдещи майки, студенти и приятели, които искат да се докоснат до чудото на първите малки победи.
Още от категорията
/
Мъжете от Бургас могат да се възползват от безплатни прегледи при уролог и психолог през месец ноември
06.11
Голям интерес към новата школа по информационни технологии и компютърно моделиране в ЦПЛР – Бургас
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
19:51 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.