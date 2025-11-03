УМБАЛ-Бургас остава без вода днес
Също така прекъсване на услугата ще има до 17:00 ч. в района на ул. "Асен Златаров" в участъка между ул. "Кирил и Методий" и ул. "Хан Аспарух".
Заради авария на магистрален водопровод са възможни аномалии или спирания на водата в населени места от районите на Карнобат, Айтос, Камено и Бургас, захранени от деривация "Камчия-юг“.
Проблемът обхваща следните населени места - с. Зимен, с. Глумче, с. Соколово, с. Козаре, с. Хаджиите, с. Драгово, с. Кликач, с. Черноград, с. Поляново, с. Карагеоргиево, с. Пирне, с. Караново, гр. Айтос, с. Малка поляна, гр. Българово, кв. "Ветрен", с. Свобода, гр. Камено, с. Кръстина, с. Равнец, с. Братово.
Авария има още в района на бл. 56 в ж.к. "Славейков", както около ул. "1-ва" и ул. "2-ра" в село Димчево.
